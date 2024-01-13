Аэропорт Архангельска возобновил работу

Его закрывали из-за выезда Як-42Д за пределы ВПП

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Архангельский аэропорт Талаги возобновил работу после инцидента с самолетом Як-42Д, который ранее выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Архангельский аэропорт Талаги открылся в субботу, 13 января, в 01:40 мск. Самолет Як-42Д авиакомпании "Арктика" отбуксирован на стоянку", - отмечается в сообщении.

Событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин займется комиссия архангельского МТУ.

Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт временно закрыт из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы ВПП самолета авиакомпании "Арктика". Позже он был эвакуирован с грунта, а потом отбуксирован на стоянку.

