Продажа российского актива "Яндекса". Что известно о деталях сделки

Крупнейшими совладельцами "Яндекса" после реструктуризации станут его менеджеры. Головная компания российского "Яндекса" - нидерландская Yandex N. V. - по итогам сделки сменит название и не сможет создавать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса" в течение пяти лет.

ТАСС собрал основное, что известно о реструктуризации "Яндекса".

Подготовка к одобрению сделки

Собрание акционеров Yandex N. V., которое, как ожидается, одобрит сделку по продаже российского актива "Яндекса", пройдет 7 марта.

В документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса отмечается, что группа инвесторов "Яндекса" была проверена на санкции. Ни один из членов группы не находится под ограничениями США, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, является конечным бенефициаром и владельцем приобретаемой доли.

После одобрения собрания акционеров Yandex N. V. и получения всех регуляторных разрешений держателям акций Yandex N. V. класса "А" в российской депозитарной инфраструктуре планируют предложить их обмен или выкуп.

Новая структура

Основным владельцем новой головной компании группы - зарегистрированной в Калининградской области МКАО "Яндекс" - станет ЗПИФ "Консорциум. Первый". Менеджеры "Яндекса" войдут в новую структуру FMP, которой будет принадлежать 35% ЗПИФ "Консорциум. Первый". Таким образом, менеджмент "Яндекса" будет крупнейшим совладельцем компании. Предполагается, что в FMP войдут до 50 человек, но никто из них не будет иметь в "Яндексе" более 5%.

Структура предпринимателя Александра Чачавы получит 25% акционерного капитала. По 15% получат структуры "Лукойла" и бизнесмена Павла Прасса. Еще 10% - структура инвестора Александра Рязанова.

Соответственно, никто из совладельцев не будет обладать контрольным пакетом акций в консорциуме.

Раздел активов

По итогам сделки Yandex N. V. будет запрещено создавать и развивать сервисы, аналогичные сервисам "Яндекса", в течение пяти лет по всему миру.

"Яндекс" сохранит сервисы и активы группы Yandex N. V., кроме зарубежных стартапов - Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. Эти стартапы можно будет развивать в любой стране, кроме РФ и Белоруссии, но им также запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию сервисам "Яндекса".

Планируется, что "Яндекс" продолжит развивать облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления. По соглашению о неконкуренции, никаких ограничений на развитие сервисов "Яндекса" нет.

О сделке

О планирующейся реструктуризации стало известно еще в ноябре 2022 года. Головная компания "Яндекса" - Yandex N. V. - 5 февраля объявила о сделке по продаже российского актива за 475 млрд рублей, которая пройдет в два этапа. Предполагается, что первый этап сделки будет завершен в первом полугодии, а второй - через семь недель.