Расписки Qiwi на Мосбирже снижались почти на 25%

Котировки пошли вниз на фоне сообщения ЦБ об отзыве лицензии у "Киви банка"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Расписки Qiwi на Московской бирже падают почти на 25%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне сообщения ЦБ РФ об отзыве лицензии у "Киви банка".

На открытии Мосбиржи в 10:00 мск расписки компании находились на уровне 360,5 рубля (-24,9%). По данным на 10:05 мск, бумаги Qiwi приостановили торги, остановившись на уровне 360,5 рубля.

После падения расписок Qiwi более чем на 20% Мосбиржа в 10:11 мск объявила о проведении дискретного аукциона по бумагам компании. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:45 мск, сообщается на сайте торговой площадки.

Об отзыве лицензии

В среду, 21 февраля, Банк России отозвал у "Киви банка" лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения ЦБ, "Киви банк" не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.