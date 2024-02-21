Кабмин смягчил требования к уже строящимся кораблям по программе инвестквот

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи или переработки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ уточнило требования к кораблям, которые строятся по программе "квоты в обмен на инвестиции", смягчив условия для некоторых инвесторов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов).

"Подготовлено постановление правительства, которое корректирует требования к инвестиционным проектам в этой сфере", - сказал Мишустин.

Уточнение процедур

Согласно прежним нормам, такие корабли должны были соответствовать требованиям постановления "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ". Среди критериев, обозначенных в этом документе, - наличие специнвестконтракта, экспертизы Торгово-промышленной палаты или сертификата, согласно которому Российская Федерация является страной происхождения товара.

Теперь эти требования скорректированы и уточнены для уже спроектированных и строящихся судов. "Предусмотрели четкий перечень процедур. Среди них - создание корпуса судна на российской верфи, причем из отечественных материалов. И, конечно, подготовка конструкторских и технологических документов тоже должна вестись у нас", - сообщил Мишустин.

Как пояснил премьер, многие действующие проекты запускались больше двух лет назад, и для них активно использовались иностранные комплектующие. "В ряде случаев из за внешних ограничений сменились инвесторы, которые осуществляли эти проекты. Важно, чтобы новые собственники могли выполнить задуманное", - подчеркнул глава кабмина.

При этом для судов, строительство которых еще не начато, сохраняется прежний порядок. В том числе и необходимость устанавливать на корабли оборудование, которое разработано и произведено в России.

"Рассчитываем, что принятые решения помогут ускорить обновление флота для нужд рыболовства, обеспечат загрузку наших верфей, а также других смежных отраслей. И самое главное - увеличат поставки водных биологических ресурсов на внутренний рынок", - резюмировал Мишустин.