G7 считает, что Киев может экспортировать по Черному морю все зерно урожая 2023 года

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Украина может экспортировать все зерно урожая 2023 года через коридор в Черном море. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи (G7) по завершении онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая находится в Киеве.

"Агрессивная война России против Украины продолжает подрывать глобальную продовольственную безопасность, мы отмечаем успех Украины в значительном расширении экспорта продовольствия через Черное море, что поможет накормить весь мир. Благодаря морскому коридору Украины и коридорам солидарности ЕС Украина находится на пути к тому, чтобы экспортировать все зерно урожая 2023 года, несмотря на нападения России на украинские порты и выход России из черноморской зерновой инициативы", - утверждается в заявлении.