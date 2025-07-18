Глава Росмолодежи указал, что РФ обеспечена собственным надежным мессенджером

Григорий Гуров отметил, что развитие технологий в России сильно опережает большинство стран мира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия опережает большинство стран по развитию цифровых сервисов. В том числе она обеспечена собственным мессенджером - надежным и безопасным, заявил ТАСС глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Ранее президент поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений для ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пора готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, "претендентом на долю WhatsApp" станет российский национальный мессенджер Max.

"У нас собственная поисковая система, собственный мессенджер, самые удобные банковские приложения - можно с уверенностью сказать, что развитие технологий в России сильно опережает большинство стран мира. А главное - эти сервисы надежные и безопасные. Россия - мировой лидер в сфере цифровых технологий", - отметил Гуров.

По его словам, Россия является единственной страной в мире, где есть сервисы, которые позволяют, не выходя из дома, решать все вопросы - от услуг, связанных с ЖКХ, до получения справок и решения самых разных жизненных ситуаций. "Отдельного внимания заслуживают цифровые сервисы для молодежи. Один из таких - "Навигатор возможностей". Он помогает подобрать проекты, конкурсы, гранты и программы с учетом интересов, достижений и целей каждого. Все, что нужно молодому человеку для самореализации, - в одном месте", - заключил он.