Аэропорт оспаривает сделки, совершенные до перехода в собственность государства и связанные с выводом денежных средств за рубеж

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области принял к производству исковое заявление ООО "Домодедово карго" к Alamo II Limited. Рассмотрение иска начнется 10 сентября 2025 года, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее в пресс-службе Домодедова сообщали, что 14 июля 2025 года направили к Alamo II Limited исковое заявление на сумму более 4,5 млрд рублей.

Аэропорт Домодедово оспаривает сделки, совершенные до перехода в собственность государства и связанные с выводом денежных средств за рубеж. Об этом сообщали ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, комментируя иск МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" к Captum Limited о взыскании задолженности по договору займа на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по иску МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед" суд принял обеспечительные меры в отношении ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест". В частности, им запрещено увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций и увеличения номинальной стоимости акций, выплачивать дивиденды и вознаграждения членам совета директоров, а также предпринимать любые иные действия, направленные на вывод денежных средств.

Суд также наложил арест на движимое, недвижимое и иное имущество ООО "Форум-инвест", ООО "Мера-инвест" и ООО "Дом-инвест" за исключением денежных средств, предназначенных для проведения расчетов с поставщиками и иными контрагентами, осуществления платежей на счета, открытые на территории РФ, по кредитным договорам с российскими банками и лизинговыми соглашениями. Кроме того, суд арестовал все принадлежащие компаниям ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Согласно открытым данным, Captum Limited учредила в июне 2009 года ООО "Дом-инвест" на территории аэропорта Домодедово, компания занимается деятельностью в области права. "Дом-инвест" является управляющей компанией ООО "Форум-инвест" и ООО "Мера-инвест", две другие компании управляют недвижимым имуществом.