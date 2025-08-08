По мнению Брюсселя, это "пойдет на благо людей, разделенных наследием конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз приветствует принятую в Вашингтоне декларацию о мирном урегулировании Азербайджана и Армении и выражает готовность инвестировать в транспортные проекты в регионе "ради сближения людей". Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

"Евросоюз приветствует встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованную президентом США Дональдом Трампом. Он также приветствует декларацию о мирном урегулировании и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в документе.

В нем отмечается, что ЕС "готов инвестировать в транспортные проекты в регионе и способствовать его полному открытию", что, по мнению Брюсселя, "пойдет на благо людей, разделенных наследием конфликта".

Алиев и Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.