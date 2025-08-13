Эксперт Данькин: проекты в Арктике должны реализовываться при операционном управлении РФ

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики отметил, что одной из важных тем остаются критические минералы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Любые совместные проекты США и России в Арктике должны реализовываться при российском операционном управлении и с соблюдением принципа технологической суверенности. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

"Россия должна ясно дать понять, что она безусловный лидер в Арктической зоне и готова работать только на условиях, которые не подрывают ее экономическую и стратегическую безопасность. Мы открыты для конструктивного сотрудничества, но не для сценариев, где наши ресурсы или инфраструктура становятся объектом внешнего контроля. Любые совместные проекты - будь то энергетика, транспорт или экология - должны реализовываться при российском операционном управлении и с соблюдением принципа технологической суверенности", - сказал он.

По его словам, от предстоящей встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать попытки прощупать почву для восстановления каналов диалога по ключевым вопросам, в том числе по Арктике. "Сегодня геополитическая ситуация обострена, но именно в таких условиях лидеры ведущих держав способны заложить основу для будущих форматов взаимодействия, если найдут точки соприкосновения. Арктика здесь может стать своеобразным тестом на готовность искать взаимовыгодные решения: регион критически важен с точки зрения энергетики, логистики и экологии, а интересы России и США, при всей конкуренции, во многом пересекаются", - пояснил эксперт.

Данькин отметил, одной из важных тем остаются критические минералы, в том числе литий. По его мнению, если США действительно заинтересованы в долгосрочном партнерстве, то они должны быть готовы к формату, при котором Россия получает прямую выгоду в виде инвестиций в переработку и промышленную цепочку внутри страны, а не просто экспортирует сырье.

"Не исключено, что на встрече будут обсуждаться и более широкие вопросы - контроль над вооружениями, торговые барьеры, координация по международным кризисам. Но важно помнить: такие переговоры всегда начинаются с символических шагов. И если первым символом станет признание ключевой роли России в Арктике и готовность работать с нами на равных, это будет серьезным сигналом о возможности более масштабного сближения в будущем", - добавил он.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.