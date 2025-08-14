Лихачев: Росатом благодарен экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС за правдивую информацию

Они, по информации гендиректора госкорпорации, фиксируют "удары, пожары, снаряды"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росатом благодарен специалистам Секретариата МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС и сообщают руководству агентства достоверную информацию о пожарах и ударах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы продолжаем взаимодействие с МАГАТЭ. Благодарны за то, что члены миссии, работающие там (на ЗАЭС - прим. ТАСС), доносят до руководства агентства правдивую информацию о том, что происходит. Все они, конечно, фиксируют - удары, пожары, снаряды. Ждем [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси в сентябре в Москве. Уверен, что в ходе в том числе самых высших контактов мы выйдем с едиными оценками и с едиными позициями по станции с МАГАТЭ", - сказал он.