МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Канал Центра безопасности платформы Max появился в мессенджере. Он нацелен на повышение цифровой грамотности пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Max запустил канал Центра безопасности для повышения цифровой грамотности пользователей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Центр безопасности будет рассказывать, как защитить себя в сети и не попасться на уловки мошенников, какие новые схемы обмана появляются в мессенджерах и соцсетях - и главное, как вовремя распознать их и обойти стороной.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.