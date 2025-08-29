Для участия в оценке ситуации Минэнерго Казахстана уже направило специалистов АО "Национальная компания "Казмунайгаз"

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Транспортировка нефти из Казахстана по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива возле Новороссийска в настоящее время идет в обычном режиме. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго Казахстана.

"Министерство энергетики держит на контроле ситуацию на морском терминале КТК. По состоянию на данный час транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме через оставшееся причальное устройство. Прием нефти от грузоотправителей идет без ограничений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что его сотрудники находятся в контакте с руководством КТК. "Для участия в оценке ситуации на место уже направлены специалисты АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Министерство находится в постоянном контакте с руководством КТК для контроля за ходом ликвидации последствий и оценки влияния инцидента на дальнейшие отгрузки", - добавили в Минэнерго.

Ранее в пресс-службе КТК сообщили, что консорциум вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации с выходом нефти на поверхность моря во время погрузки на танкер. В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.