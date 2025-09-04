В Воронеже вдвое сократили срок административных процедур для ответственного бизнеса

Губернатор региона Александр Гусев отметил, что в сферах, в которых региональные власти не имеют собственных полномочий, они договариваются с коллегами и заключают соглашения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сроки прохождения административных процедур в два раза сократили в Воронежской области для ответственного бизнеса с высокими показателями ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство). Об этом сообщил в ходе тематической сессии Восточного экономического форума губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Воронежская область стала одним из первых регионов, где был принят закон о развитии ответственного ведения бизнеса. Согласно ему, предприятия с высоким ЭКГ-рейтингом получают различные преференции. По словам Гусева, в регионе сейчас действуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки.

"Что касается нефинансовых мер поддержки, они тоже важны, мы практически по большинству позиций [административных процедур] вдвое сократили сроки принятия решений. И это не просто декларация, все эти меры закреплены нашими региональными и муниципальными актами, регламентами, приказами по министерствам. Для примера, разрешение на строительство можно получить уже за 48 дней (обычный срок - 81 день - прим. ТАСС), на ввод в эксплуатацию объекта с 15 до 9 дней, на предоставление земельного участка без торгов до 33 дней <...>. На размещение рекламных конструкций в четыре раза сократили [сроки]", - сказал губернатор.

Он отметил, что в сферах, в которых региональные власти не имеют собственных полномочий, они договариваются с коллегами и заключают соглашения. Так, была достигнута договоренность с Росреестром сократить сроки регистрации недвижимости.

Среди финансовых мер поддержек ответственного бизнеса Гусев назвал снижение ставок по микрозаймам в региональном фонде развития промышленности, увеличение размеров субсидий, а также увеличение размеров грантов. Крупные предприятия также могут получить статус особо значимого инвестиционного проекта. Это дает право на налоговые льготы, и субсидии в части строительства инженерной инфраструктуры.

