Банк готов приступить к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений сообщил зампредседателя правления ВТБ Александр Пахомов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ВТБ поддержал инициативу президента России по расширению условий программы "Дальневосточная ипотека" и готов предоставлять льготные кредиты под 2% годовых всем многодетным семьям макрорегиона, а также работникам сферы образования. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правления ВТБ Александр Пахомов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ВТБ поддерживает инициативу президента РФ по расширению условий программы "Дальневосточная ипотека" и готов предоставлять льготные кредиты под 2% годовых всем многодетным семьям макрорегиона, работникам сферы образования, а также на приобретение вторичного жилья в населенных пунктах с ограниченным предложением новостроек. Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений", - сказал он.

По оценке ВТБ, расширение программы дальневосточной ипотеки позволит сделать ее еще более социально ориентированной и решить жилищные вопросы большего числа дальневосточников. "Дальневосточная и арктическая ипотека" пользуется высоким спросом среди жителей Дальнего Востока. Только в 2025 году при активном участии ВТБ заемщики приобрели по программе более 210 тыс. кв. м жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет около 5 млн рублей (для сравнения, в 2019 году - 3,5 млн рублей).

Накануне президент России Владимир Путин поручил сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех многодетных семей и не учитывать возраст родителей. Ранее, как пояснил глава государства, действовало ограничение по возрасту родителя - 35 лет.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая ипотека - в декабре 2023 года. С 2025 года программа носит название "Дальневосточная и арктическая ипотека". Изначально она позволяла получить ипотечный кредит на первичное жилье в ДФО и Арктике по льготной ставке не более 2% годовых до 2030 года. С 2025 года по арктической ипотеке в отдельных населенных пунктах можно приобретать вторичное жилье у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Созданы специальные условия для Магаданской области и Чукотки, где на всей территории можно купить вторичное жилье.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.