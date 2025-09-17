Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку потратил часть зарплаты в цифровых рублях на благотворительность

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что планирует всегда получать зарплату в цифровых рублях. Об этом депутат Думы сообщил ТАСС.

"Да, всегда буду получать зарплату в таком виде", - сказал он.

Сегодня Аксаков стал первым гражданином РФ, который получил зарплату в цифровых рублях. "Есть специальный цифровой счет. Для того, чтобы им воспользоваться, я захожу в приложение банка и получаю заработную плату. <…> Соответственно, я захожу на страничку соответствующего банка, и тут же вижу цифровой рубль, страничка, и там информация о той сумме, которая мне зачислена. Ну и дальше я провожу операции", - отметил он. "Цифровый рубль, скорее, даже не удобство, а это гарантия безопасности", - сказал Аксаков.

Также депутат рассказал, на что потратил цифровые рубли. "Я сегодня провел уже три операции. Две операции - я все-таки решил первые платежи провести в пользу благотворительных фондов. И один платеж: решил поехать в кафе "Буратино", - сообщил Аксаков.

"Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме, и точек для оплаты немного", - поделился он своими планами.

17 сентября Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях. Как отметил Аксаков, широкое использование цифровых рублей начнется с сентября 2026 года, когда крупнейшие банки подключатся к платформе. Затем в течение двух лет это сделают все остальные банки и большая часть торговых предприятий.