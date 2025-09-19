Ставка по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка может снизиться до 4%

При рождении первого ребенка будет повышенная ставка, но ниже рыночной - предлагается 12% с Минфином, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В Госдуме обсуждают варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей. При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной - предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка - та же самая, которая сегодня есть, - 6%. При рождении третьего ребенка - там уже варианты, 2-4%. Там разные "лестницы" могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно - когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%. Дискуссия идет. Пока при рождении первого [ребенка] - 12%, второго - 6%, третьего - 4%", - рассказал Аксаков.

Он уточнил, что при рождении в семье близнецов или двойняшек ставка будет считаться, как за второго ребенка, и составлять 6%. "Я думаю, что да, там уже, как за второго [ребенка]. Очевидно, что будет уже 6%", - отметил депутат.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявлял, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.