МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после объявления Еврокомиссией (ЕК) того, что собираются включить в 19-й пакет санкций ЕС против РФ.

По данным на 14:45 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,15%, до 2 761,4 пункта, индекс РТС также терял 1,15%, опускаясь до 1 045,9 пункта. К 14:59 мск, после объявления о том, что будет в новом пакете санкций, индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 781,12 пункта (-0,45%), индекс РТС находился на уровне 1 053,37 пункта (-0,45%).

К 15:08 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 775,55 пункта (-0,65%), а индекс РТС на уровне 1 051,26 пункта (-0,65%).

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу (ВПК) и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом. Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикций против ряда банков России и других стран.