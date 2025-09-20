Доступность жилья является ключом к повышению рождаемости, пояснил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ставку семейной ипотеки для семей с двумя детьми нужно опустить до 3%, с тремя - до 2%. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от увеличения числа детей в семье.

"Чиновникам стоит хотя бы отчасти учесть наши предложения. Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя - до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет - выдавать беспроцентные ссуды", - сказал Миронов ТАСС,

По словам депутата, доступность жилья - ключ к повышению рождаемости.

Он добавил, что фракция также предлагают механизм частичного погашения ипотеки при рождении детей - 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 600 тысяч рублей - второго, 700 тысяч рублей - третьего.