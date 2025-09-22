В республике перед американским бизнесом открываются широкие возможности, указал президент

АСТАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с США. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с министром торговли США Говардом Латником.

"Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли", - сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Латник на встрече "отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном". В пресс-службе также опубликовали фрагмент видеозаписи со встречи Токаева и Латника, на котором американский министр заявил, что рад состоявшемуся ранее разговору казахстанского президента с лидером США Дональдом Трампом.

"Он [Трамп] передал вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с вами", - заявил Латник.

Ранее в ходе рабочего визита Токаева в США был заключен контракт на поставку 300 локомотивов в Казахстан американской компанией Wabtec. Сумма контракта оценивается в $4,2 млрд, Латник назвал его "крупнейшей сделкой по локомотивам в истории".

Американская администрация в августе ввела пошлины в отношении товаров из ряда стран, в том числе в отношении Казахстана в 25%. До этого Трамп уведомлял Токаева в письме о таком решении, среди причин назывались в том числе дисбалансы в торговле. Токаев направил отдельное письмо, в котором выразил уверенность в достижении компромисса. Власти республики заявляли, что под повышенные пошлины попало порядка 5% казахстанского импорта в США.