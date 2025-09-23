Срок подачи ценовых заявок установлен с 10 декабря по 16 декабря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" объявил о приеме заявок на участие в отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) для возведения в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) мощностей до 42 МВт, которые позволят вывести из эксплуатации газотурбинную электростанцию Обдорск. Срок подачи ценовых заявок установлен с 10 декабря по 16 декабря 2025 года, сообщили в СО ЕЭС.

"Решением Минэнерго России установлена дата начала поставки мощности с использованием введенных в эксплуатацию новых генерирующих объектов, подлежащих строительству по итогам КОМ НГО, - 1 января 2027 г.", - говорится в документе.

Согласно указанным требованиям, объем установленной мощности отобранных проектов должен составлять не менее 39,4 МВт и не более 42 МВт. Установленная мощность каждого подлежащего строительству энергоблока должна составлять от 6 МВт до 21 МВт.

"Предельная (максимальная) цена на мощность, которая может быть определена по итогам КОМ НГО, составляет 524 491,97 руб./МВт в месяц", - следует из документа.

В "Системном операторе" добавили, что подлежащая выводу из эксплуатации ГТЭС Обдорск расположена в Салехарде. Установленная мощность станции составляет 39,4 МВт, основной вид используемого топлива - газ.