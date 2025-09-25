По словам главы ВТБ, он пока "носит" обычный рубль

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях. Об этом он сказал журналистам на XXII Международном банковском форуме.

"Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль - прим. ТАСС)", - заявил глава ВТБ, отвечая на вопрос ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на прошлой неделе стал первым гражданином РФ, который получил зарплату в цифровых рублях. Он рассказал, чтоб планирует и в дальнейшем получать так зарплату, а также видит интерес коллег к такому формату выплат.

17 сентября этого года Казначейство России выплатило первую зарплату в цифровых рублях. А широкое использование цифровых рублей, как отмечал Аксаков, начнется с сентября 2026 года, когда крупнейшие банки подключатся к платформе. Затем в течение двух лет это сделают все остальные банки и большая часть торговых предприятий.