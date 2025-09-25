Аксаков: в ГД внесут законопроект об ограничении числа карт на человека

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку допустил, что человек сможет иметь до 20 карт

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект об ограничении числа банковских карт на одного человека в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на XXII Международном банковском форуме.

"Центральный банк предлагал 20 [карт]. Я думаю, что в ходе дискуссии определимся, но мне тоже более понятна цифра 20, <…> и статистика говорит о том, что четыре карты примерно приходятся на человека. Но, тем не менее, всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся. По-моему, последняя цифра 20 звучала, вроде о ней и договорились. Вот в ближайшее время будет законопроект внесен, соответственно, будем активно рассматривать", - отметил он.

При этом, как говорил Аксаков на Московском финансовом форуме, в одном банке у человека должно быть не более пяти карт.

Ранее в интервью ТАСС депутат сообщил, что предполагается ввести специальную систему, которая будет фиксировать количество карт на одного человека. Возможно, ее организует Банк России, или будет создана специальная структура. Предполагается, что это может быть электронная база данных в одной из организаций, уже занимающейся обслуживанием населения.