МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Обстановка на Запорожской АЭС на третьи сутки без внешнего энергоснабжения остается напряженной, но ситуация под контролем. Персонал круглосуточно следит за технологическими процессами, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Обстановка на Запорожской АЭС остается напряженной, но под контролем. Персонал станции работает на своих местах и тщательно, в круглосуточном режиме контролирует все технологические параметры. Дизель-генераторы, обеспечивающие станцию резервным электропитанием, работают надежно", - сказала она.

Во вторник ЗАЭС была переведена на аварийное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате удара ВСУ. Место повреждения линии находится относительно недалеко от площадки ЗАЭС, на береговой линии Днепра, однако район повреждения и территории вокруг станции постоянно обстреливаются ВСУ. МАГАТЭ ранее сообщило, что этот блэкаут стал десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук в четверг заявил ТАСС, что интенсивность ударов ВСУ по Запорожской АЭС и ее городу - спутнику Энергодару увеличилась в преддверии визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию и его участия в Международном форуме по атомным и смежным отраслям в Москве.