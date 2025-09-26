Исполняющий обязанности главы ОТСК Артем Носков и экс-руководитель компании Антон Боликов ранее были задержаны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. "Энергосбыт плюс" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО "Объединенная теплоснабжающая компания", которая является дочерней компанией "Облкоммунэнерго", следует из данных на портале "Федресурс".

Ранее были задержаны исполняющий обязанности главы ОТСК Артем Носков и экс-руководитель компании Антон Боликов. Кроме того, арестованы бенефициар "Облкоммунэнерго" Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных.

"Акционерное общество "Энергосбыт плюс" <…> уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" <…> несостоятельным (банкротом) в соответствии со ст. ст. 7,11 Федерального закона от 26.10.2002г № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", - говорится в сообщении.

По данным "Контур.Фокуса", учредителем и единственным акционером компании является АО "Облкоммунэнерго", в компании числится 932 человека. Сервис уведомляет, что на 26 сентября решений ФНС о приостановлении операций не найдено. По данным сервиса о финансах на конец 2024 года баланс компании составляет 2,2 млрд рублей, выручка - 1,4 млрд рублей, чистый убыток - 48,3 млн рублей. С января 2024 года это уже седьмое намерение подать иск о банкротстве.

Как сообщал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и арестованы.

Ранее Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".