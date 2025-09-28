Министр экономического развития России отметил, что у двух стран есть огромный потенциал сотрудничества

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Введение безвизового режима для граждан Китая окажет благоприятный эффект на весь комплекс экономических связей между Россией и КНР. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с министром туризма КНР Сунь Ели.

"По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - сказал министр.

По его словам, у России и Китая есть огромный потенциал сотрудничества, учитывая развивающиеся отношения на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия. Максим Решетников также поблагодарил китайское руководство за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов.

Министр констатировал, что туристические обмены двух стран отличаются высокими показателями и стабильной динамикой роста. Самый высокий показатель был достигнут в 2019 году, когда было зафиксировано 4,2 млн поездок, сообщил он. По итогам 2024 года показатель был на уровне 2,8 млн, что в два раза превысило турпоток 2023 года, указал он. Хорошая динамика и в 2025 году - за шесть месяцев турпоток составил 1,4 млн поездок, что на 20% больше аналогичного показателя за тот же период 2024 года, сказал министр.

"Все это благодаря оперативным мерам наших министерств по запуску безвизового группового режима поездок и введению электронной визы для китайских туристов. В целях улучшения условий таких поездок в июле текущего года увеличили период пребывания по электронной визе до 30 дней со сроком действия визы 120 дней", - сказал Максим Решетников.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщал, что РФ также введет безвизовый режим для граждан КНР.