Келлог: решение о передаче Киеву ракет Tomahawk еще не приняли

Владимир Зеленский просит об этом, указал спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация пока не приняла решение о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, Владимир Зеленский просит об этом. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"Это решение не принято", - сказал он, имея в виду такие поставки. "Но я знаю, что <...> Зеленский действительно просил их", - добавил Келлог, говоря о ракетах.

"От президента [США] будет зависеть, будет ли это сделано", - уточнил он, имея в ввиду начало поставок.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет Трамп.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В ней, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорится, что Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Дальность полета ракеты составляет 2,5 тыс. км, она может нести до 450 кг взрывчатки. Вооружения такой дальности США до сих пор Украине не передавали. Стоимость одной ракеты составляет около $2 млн.