Медведев объяснил свои слова о "военном бюджете"

По словам председателя "Единой России", страна продолжает выполнять свои социальные обязательства, несмотря на необходимость вести боевые действия

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия продолжает выполнять свои социальные обязательства, несмотря на необходимость вести боевые действия. Об этом заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании партийной программной комиссии, посвященном проекту бюджета.

Читайте также

Что известно о федеральном бюджете РФ и порядке его утверждения

"Недавно, встречаясь с фракцией "Единой России", я сказал, что у нас с вами будет военный бюджет [на трехлетку - прим. ТАСС]. Это сразу подхватили. Ну ведь это правда, чего лукавить. Если страна воюет, то и бюджет - военный. И о том, из чего он состоит, с учетом закрытости многих статей, все все понимают", - указал Медведев.

По его словам, одной из важнейших задач страны в нынешнее время является выполнение всех социальных обязательств и развитие социальных сфер.

"Очень важно, чтобы граждане нашей страны и избиратели "Единой России", слышали о том, что многотрудная работа государства по выполнению национальных целей развития, достижению важнейших социальных показателей, по развитию здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, продолжается, даже несмотря на нынешний этап. Потому что именно это будет использоваться нашими врагами для того, чтобы попытаться раскачать ситуацию", - добавил Медведев.