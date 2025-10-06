В аэропортах Калуги и Тамбова сняли ограничения

Меры принимались вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Калуги и Тамбова. Позже временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В новость внесена правка (8:07) – временные ограничения отменены.