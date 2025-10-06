В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение и теплоснабжение

Сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

БРЯНСК, 6 октября. /ТАСС/. Электро- и теплоснабжение нарушено на территории городского округа Клинцы Брянской области. Об этом сообщается в утренней сводке ГУ МЧС России по региону.

"Нарушения и аварии на объектах ЖКХ: нарушено тепло- и электроснабжение на территории г. о. Клинцы", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Кроме того, специалисты ведомства держат на контроле чрезвычайную ситуацию регионального характера, связанную со взрывами взрывоопасных предметов на территории городского округа Брянск, городского округа Сельцо, Стародубского муниципального округа, Брянского, Выгоничского, Климовского, Севского, Суземского, Комаричского, Погарского, Трубчевского и Карачевского муниципальных районов Брянской области.

Как ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз, минувшей ночью над территорией Брянской области были уничтожены восемь беспилотных аппаратов самолетного типа.