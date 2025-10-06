Бывшая международная группа Qiwi решила провести делистинг с Мосбиржи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Компания NanduQ, объединяющая зарубежные активы разделившейся в 2024 году группы Qiwi, подаст заявку на делистинг американских депозитарных расписок с Мосбиржи, сообщается в ее пресс-релизе.

NanduQ аргументирует решение тем, что не ведет в России никакой деятельности, а также тем, что не перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. Соответственно, постоянное присутствие на Мосбирже не является для нее стратегическим приоритетом, компания планирует использовать биржу Астаны как ключевую площадку для размещения АДР.

"Ожидается, что заявка на делистинг будет подана компанией сегодня (6 октября - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. После подтверждения процесса от Московской биржи будет объявлена дата вступления делистинга в силу.