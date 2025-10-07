Названа главная жалоба туристов в России

Большинство путешественников жалуются на высокую стоимость проживания и транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские туристы в основном жалуются на высокую стоимость проживания и транспорта внутри страны. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии кабмина о развитии туризма в РФ.

"Основная жалоба туристов - цена проживания и билетов внутри страны", - отмечается в материалах.

Там также сказано, что дефицит номеров и транспорта остается ключевой причиной роста цен.

Среди других вызовов в туризме - ограничения по землям: менее 0,1% земель России имеют рекреационное назначение, что сдерживает строительство туробъектов. Также существует кадровый дефицит: отрасли потребуется дополнительно более 300 тыс. сотрудников в ближайшие пять лет.

Еще один вызов - смещение спроса. "На фоне укрепления рубля и субсидирования въездного туризма зарубежными странами усиливается конкуренция. Число россиян, планирующих отдых только в России, сократилось на 5 п.п.", - подчеркивается в документе.