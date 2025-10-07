Депутат Рады Железняк: бюджету Украины не хватает $6,8 млрд на зарплаты военным

Он добавил, что для покрытия дефицита ведутся переговоры с ЕС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Проект государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает на $6,8 млрд меньше средств на зарплаты военным, чем в 2025 году. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"На зарплаты военным в 2026 году планируют выделить примерно на 280 млрд гривен (около $6,8 млрд) меньше, чем в нынешнем году", - цитирует его "5 канал".

По словам депутата, "единственная категория, у кого зарплата не изменилась за все эти годы, это военные". "Это означает, что те, кто получает минималку, а таких несколько сотен тысяч военных без права уволиться, будут и дальше получать 20 тыс. гривен", - отметил он. Железняк добавил, что сейчас для покрытия дефицита бюджета ведутся переговоры с ЕС.

В начале октября глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина в 2025 году полностью исчерпала все собственные ресурсы для финансирования военных нужд. В Киеве признавали, что в бюджете на 2025 год не хватает 300 млрд гривен ($7,28 млрд) на выплаты военнослужащим. Кабмин Украины срочно вынужден был одобрить увеличение расходов на армию. Дополнительно расходы общего бюджета в 2025 году предлагается увеличить на 317 млрд гривен ($7,7 млрд).

Ранее Пидласа обращала внимание, что Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на 2026 год: на военные нужды в 2026 году планируется потратить $120 млрд, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину. Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.