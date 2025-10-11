The Times: западные страны обсудят кражу суверенных активов РФ на сессии МВФ

В Великобритании объем замороженных российских средств превышает $33,4 млрд, сообщила газета

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Министры финансов западных стран обсудят способы экспроприации российских суверенных активов на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщила британская газета The Times.

10 октября канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера проинформировала, что Соединенное Королевство совместно с Францией и ФРГ работает над вопросом возможной экспроприации суверенных активов РФ. Согласно The Times, в Великобритании объем замороженных российских активов превышает 25 млрд фунтов ($33,4 млрд), включая средства Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите Евросоюза в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с королевством финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны сообщества не пошли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.