Газовый контракт между Россией и Сербией продлят до конца года

В сербском Минэнерго отметили, что Белград рассчитывает на долгосрочное соглашение

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Контракт между Россией и Сербией на поставку газа будет продлен еще на два месяца, до конца 2025 года, Белград рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Снабжение газом является для нас очень важной темой. Мы были очень терпеливыми, много раз обсуждали эти вопросы. Президент [Сербии Александар] Вучич еще в мае говорил об этом с президентом [РФ Владимиром] Путиным во время визита в Москву. Мы ожидали в июне и июле, что эти переговоры завершатся, то есть будут согласованы технические детали. Президент Сербии недавно разговаривал с президентом Путиным и в Китае", - отметила министр.

По словам Джедович-Ханданович, действующий контракт продлен до конца октября, однако, по последним заявлениям директора компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, срок действия контракта продлен до конца 2025 года. "Газовое соглашение продлено до конца октября, однако последние заявления директора Баятовича, который находится в Санкт-Петербурге, заключаются в том, что это соглашение будет продлено до конца года, то есть еще на два месяца", - уточнила глава энергетического ведомства.

"Мы действительно проявили максимум терпения, честности и добросовестности. Сербия единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время будет заключен долгосрочный контракт", - добавила Джедович-Ханданович.

Сербский лидер ранее подчеркивал, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с Россией в срок до конца октября. По его словам, это "значительно укрепило бы" позиции Сербии и гарантировало бы определенную степень ее безопасности.

Директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщал, что срок действия нового газового договора между Сербией и Россией может составить не менее трех лет, а его условия, вероятно, будут выгодными для Белграда.