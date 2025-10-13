Эксперт Милованов: Украина в будущем будет нуждаться в 10 млн мигрантов

Президент Киевской школы экономики отметил, что потребность будет в основном в рабочих профессиях

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Украины должны будут привлечь 10 млн трудовых мигрантов, чтобы поддерживать экономику страны. С таким прогнозом выступил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Миллионов 10 [трудовых мигрантов]. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - цитирует его издание "Страна".

Ранее Милованов выступил с прогнозом, что население Украины в ближайшее время может сократиться до 10-15 млн человек. Как информировал украинский демограф Александр Гладун, с начала 2022 года из страны уезжали преимущественно женщины и мужчины трудоспособного возраста, а также женщины с детьми. В результате значительно возросла доля пенсионеров, что создает серьезные экономические проблемы. По данным соцопросов, многие из уехавших специалистов находят работу за рубежом и не планируют возвращаться. В то же время о нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. Из-за дефицита работников предприятия начали завозить трудовых мигрантов из Бангладеш, Пакистана и других стран, признал депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак.

По оценкам экспертов украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, численность работоспособного населения в стране летом 2024 года уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек.