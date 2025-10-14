Посол в Москве заявил, что Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ

Париж соблюдает международное право, напомнил Николя де Ривьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Франция настаивает на соблюдении международного законодательства и не поддерживает никаких затей в Брюсселе по возможной конфискации российских активов. Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью "Ведомостям".

"По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит. Единственное, что было сделано за последние годы, - использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине, - отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но еще раз подчеркну, позиция Франции предельно ясна. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала западных партнеров, что любые несанкционированные действия Евросоюза в отношении замороженных российских активов повлекут за собой жесткие политические и экономические ответные меры со стороны Москвы.