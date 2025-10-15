Трамп заявил, что Моди намерен прекратить покупать нефть в России

Президент США заявил, что будет ждать такого же решения от Китая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Stanislav Krasilnikov/ Photo host brics-russia2024.ru via AP

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

"Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай", - сказал Трамп, комментируя отношения с Моди и ситуацию вокруг Украины на пресс-конференции в Белом доме. При этом глава администрации США выразил мнение, что президент России Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта на Украине. "Думаю, что Путин, президент Путин хочет добиться этого. Посмотрим", - заявил Трамп.

"Он меня заверил в том, что нефть у России закупаться не будет. <...> Он не покупает свою нефть у России. Это началось. Невозможно это сделать немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится", - утверждал американский лидер. Из его высказываний следовало, что эти закупки возобновятся в случае урегулирования на Украине. "И они вернутся к России после того, как завершится война [на Украине]", - добавил Трамп. "Если Индия не закупает нефть [у России], то дело сильно упрощается", - считает президент США.

"Мы готовы заключить договоренность [по Украине]", - отметил Трамп. "Думал два месяца назад, что у нас есть сделка", - добавил он.

Президент США несколько месяцев назад уже выражал мнение о том, что Индия прекратит покупать нефть у России. Однако эти закупки не прекратились. Как подчеркнул в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, Трамп, пытаясь вынудить Индию отказаться от российской нефти, просто продвигает на рынок свои ресурсы. Министр обратил внимание, что в Индии уже отреагировали на призывы прекратить покупать в России нефть. Индия готова сесть за стол переговоров и обсудить условия, сказал Лавров. По его словам, как и каким образом торговать с другими странами, включая с Россией, "в общем, относится к российско-индийским отношениям".-