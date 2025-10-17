Биржевая цена на АИ-92 третий день подряд обновляет исторический максимум

Стоимость бензина составляет 74,276 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 17 октября прибавила 0,02% и обновила очередной ценовой рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 на торгах 17 октября достигла 74,276 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,11% и составила 80,034 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась за день на 4,52% - до 69,644 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на торгах 17 октября на 4,13%, до 67,069 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 0,05%, до 77,557 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 1,77% - до 22,133 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 0,92% - до 77,931 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 2,69% - до 20,302 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.