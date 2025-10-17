Трамп утверждает, что Индия начала сокращать закупки нефти у России

По словам президента США, Нью-Дели полностью прекратит поставки топлива из РФ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия уже начала сокращать объемы приобретения нефти у России с намерением прекратить их полностью.

"Индия больше не будет закупать российскую нефть", - считает американский лидер. "Однако Индия не будет покупать нефть в России", - повторил он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Они (индийцы - прим. ТАСС) уже произвели деэскалацию (имелось в виду сокращение объемов закупок - прим. ТАСС). И они более или менее прекратили. Они отходят [от этого]. Они покупали [у России] 38% [импортируемой Индией нефти], и они больше не будут делать этого", - утверждал Трамп.

Как он утверждал 15 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Между тем, как подчеркнул затем МИД Индии, нет информации о контактах за последние сутки между Моди и Трампом. Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей, отметил представитель внешнеполитического ведомства Индии.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией ориентируется на заявления, сделанные Нью-Дели. Представитель Кремля напомнил, что Трамп неоднократно говорил о своем намерении уговаривать страны не приобретать российскую нефть.