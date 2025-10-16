МИД Индии не подтвердил разговор Трампа и Моди за последние сутки

Президент США ранее заявил, что премьер-министр республики готов прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди © AP Photo/ Ben Curtis

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. МИД Индии не имеет информации о контактах за последние сутки между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом США Дональдом Трампом, в котором Моди якобы заверил в намерении прекратить покупать нефть в РФ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то я не знаю о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами", - сказал Джайсвал.

15 октября Трамп заявил, что Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. По словам главы Белого дома, индийский премьер в тот день заверил его в том, что "нефть у России [Индией] закупаться не будет".

МИД Индии, комментируя утверждения Трампа, подчеркнул в своем заявлении, что Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей.