МИД Индии ответил на слова Трампа об отказе Моди от нефти из России

В индийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал © AP Photo/ Seth Wenig

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Индии в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей. С таким заявлением выступил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

Читайте также

Мегатариф в 50% от Трампа: выдержит ли экономика Индии

"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели", - сказал он.

"Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок является двойной целью нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям", - добавил Джайсвал.

Касаясь сотрудничества с США, представитель МИД отметил, что индийская сторона "на протяжении многих лет стремились расширить закупки энергии" в этой стране. "В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Нынешняя администрация [США] проявила интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - указал Джайсвал.

Заявление Трампа

По утверждению Трампа, Моди заверил его в том, что Индия не будет покупать нефть у России. По его словам, это невозможно сделать немедленно, но процесс уже начался и скоро завершится. Из высказываний американского лидера следовало, что эти закупки возобновятся в случае урегулирования на Украине.

Несколько месяцев назад Трамп уже выражал мнение о том, что Индия прекратит покупать нефть у России. Однако эти закупки не прекратились. Как подчеркнул в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, Трамп, пытаясь вынудить Индию отказаться от российской нефти, просто продвигает на рынок свои ресурсы. Министр обратил внимание, что в Индии уже отреагировали на призывы прекратить покупать в России нефть. Индия готова сесть за стол переговоров и обсудить условия, сказал Лавров. По его словам, как и каким образом торговать с другими странами, включая с Россией, "в общем, относится к российско-индийским отношениям".

Замминистра торговли Индии Раджеш Агравал заявил 15 октября журналистам, что Нью-Дели не исключает возможности двукратного увеличения объемов закупок энергоносителей у США, чтобы снизить дефицит в торговле, который беспокоит американскую сторону, и дать толчок переговорам по двустороннему торговому соглашению.