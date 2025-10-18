Минпромторг прорабатывает отсрочку всех положений документа о новом утильсборе

В ведомстве опровергли информацию об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для тех, кто купил автомобиль до 12 сентября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова прорабатывает возможность отсрочки всех положений документа по новым правилам расчета утильсбора на легковые автомобили. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В Минпромторге опровергли появившуюся в СМИ информацию об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для тех, кто купил автомобиль до 12 сентября.

"Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности. В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", - сообщили в Минпромторге.

Ранее в СМИ появилась информация, что отсрочкой новой схемы расчета утильсбора смогут воспользоваться только те, кто купил машину за границей до 12 сентября, а для остальных, кто заказал или собирается это сделать после 12 сентября, утильсбор будут считать по новым правилам.

Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняются льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования. Предлагаемой датой вступления в силу новых правил было 1 ноября 2025 года.

Ранее общероссийская общественная организация "Деловая Россия" попросила Мантурова рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утилизационного сбора на автомобили на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями. Мантуров по итогам рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу РФ представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Первый вице-премьер поручил министерству рассмотреть возможность переноса вступления в силу новых правил на месяц.