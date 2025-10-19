"Дачная амнистия" будет действовать в России до марта 2031 года

Россияне смогут в упрощенном порядке оформить права на имущество общего пользования с минимальными затратами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Дачная амнистия" будет действовать в России до 1 марта 2031 года. Это следует из закона, подписанного в феврале 2024 года.

Ранее предполагалось, что срок закончится в январе 2024 года.

Продление дачной амнистии позволяет гражданам в упрощенном порядке без бумажной волокиты и судебных разбирательств оформить права на имущество общего пользования с минимальными затратами. Закон распространяется на здания и сооружения, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и возведенные до 2004 года.

В августе пресс-служба Росреестра сообщала, что по "дачной амнистии" в отношении объектов недвижимости с 2006 года в России зарегистрировали более 16 млн прав собственности. Из них - 7,8 млн прав на земельные участки, 4,7 млн - на индивидуальные жилые дома и 3,5 млн - на садовые дома. При этом свыше 8,3 млн (52%) прав на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе садовые дома, были оформлены до 2011 года.