FT: план ЕС по предоставлению кредита Украине навредит налогоплательщикам

Издание оценивает, что Киев будет не в состоянии вернуть занятые деньги, Брюсселю придется списать задолженность

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. План Евросоюза (ЕС) по "репарационному кредиту" за счет замороженных российских активов для Украины может лечь на плечи европейских налогоплательщиков. Об этом в воскресенье сообщил обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Сандбу.

По его оценке, Украина будет не в состоянии вернуть данные в кредит деньги, Брюсселю придется списать задолженность. Тогда ЕС все равно будет вынужден взять на себя обязательства по финансированию этого кредита, что и ляжет бременем на налогоплательщиков.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.