The Times заявила о рекордных потерях Jaguar Land Rover от кибератаки

По оценкам центра кибермониторинга, расходы могут вырасти еще больше в зависимости от того, сколько времени потребуется компании для восстановления уровня производства

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Кибератака на британскую компанию Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской корпорации Tata Group), вызвавшая приостановку работы заводов и поставщиков по всей Великобритании на пять недель стала самой дорогостоящей в истории бизнеса Соединенного Королевства. Согласно предварительным оценкам, ущерб от масштабного взлома хакеров уже составил £2 млрд стерлингов (почти $2,7 млрд), сообщила газета The Times.

По данным Центра кибермониторинга, вследствие атаки, затронувшей компанию, ее поставщиков и местные предприятия смежников, пострадали в общей сложности свыше 5 тыс. британских предприятий и организаций. В британских подразделениях JLR трудятся 34 тыс. человек, а управляемая компанией крупнейшая цепочка поставок в автомобильном секторе Великобритании объединяет около 120 тыс. человек.

По оценкам центра, расходы могут вырасти еще больше в зависимости от того, сколько времени потребуется компании для восстановления уровня производства и от способности цепочки поставок удовлетворять меняющийся спрос.

С учетом кризисной ситуации в отрасли правительство королевства предоставило гарантии по кредиту в размере £1,5 млрд ($2 млрд) для покрытия ею текущих расходов. Хотя работа на предприятиях компании в Великобритании и Европе уже частично возобновилась, ожидается, что полная загрузка мощностей на заводах произойдет не раньше января.

Смета расходов, варьирующаяся от £1,6 млрд до £2,1 млрд, не включает в себя дополнительные затраты JLR на улучшение систем и IT-безопасности. В JLR отказались комментировать результаты исследования, информирует The Times.

Деятельность JLR оказалась парализована с 31 августа и до сих пор не восстановлена в полном объеме. Кибератака затронула деятельность заводов компании не только на Британских островах, но и в Бразилии, Индии, Китае и Словакии. Отмечается, что за кибератакой может стоять та же группа британских хакеров, которая вывела из строя компьютерные системы торговых сетей Marks & Spencer и Co-Op. Согласно оценке Национального центра кибербезопасности, общий финансовый ущерб от атак на Marks & Spencer и Co-Op составляет до £440 млн ($586 млн).