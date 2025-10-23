Кабмин считает возможным сохранить льготу на НДС при покупке российского ПО

Правительство рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых IT-ассоциаций по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ считает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО) и планирует ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы внести поправки, исключающие отмену льготы. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Как отметили в аппарате, правительство проанализировало позицию профильного ведомства в вопросе отмены льготы по НДС на российское программное обеспечение и рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых IT-ассоциаций по этому вопросу. В аппарате также сообщили, что по результатам обсуждений, проведенных с Минфином, депутатами Госдумы и сенаторами, правительство считает "возможным отложить отмену действующей льготы по НДС", которая может негативно сказаться на темпах внедрения и развития российского программного обеспечения в экономике.

Там также добавили, что ко второму чтению правительство планирует внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков российского ПО.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения.

До этого крупнейшие российские IT-ассоциации - "Руссофт", "МИТ - Мы ИТ" и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) - попросили оставить льготу по уплате НДС при реализации российского ПО. Соответствующие письма направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс предусматривает отмену льготы по НДС при реализации российского программного обеспечения, а также повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15% для IT-отрасли.