Компания из ФРГ воспользовалась ограблением Лувра для рекламы автоподъемника

По словам главы Bocker Александра Бекера, когда появились фото с места происшествия, он узнал конкретную модель автоподъемника, которую несколько лет назад продал клиенту в Париже

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Германская компания Bocker, специализирующаяся на подъемных технологиях, воспользовалась ситуацией с ограблением французского музея Лувр, в ходе которого был задействован их подъемник, как повод в юмористическом ключе прорекламировать свою продукцию. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Компания опубликовала в Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и LinkedIn фотографию стоящего рядом с Лувром подъемника, с помощью которого грабители проникли в здание. Под фотографией поместили подпись: "Bocker Agilo может перемещать до 400 кг драгоценностей со скоростью 42 м в минуту благодаря тихому, как шепот, двигателю".

Как заявил глава компании Александр Бекер в телефонном разговоре с AFP, когда появились фото с места происшествия, он узнал конкретную модель автоподъемника, которую несколько лет назад продал клиенту в Париже. По словам Бекера, он и его жена "восприняли такое стечение обстоятельств с юмором" и стали думать, "как это можно было бы использовать [для продвижения компании]". Тогда жена Бекера придумала рекламный слоган: "Когда нужно сделать все по-быстрому".

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что грабители украли автогидроподъемник у частного лица. По данным издания, злоумышленники вышли на мужчину, личность которого не раскрывается, с помощью сайта объявлений Leboncoin, на котором он выставил подъемник на продажу.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.