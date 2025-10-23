Захарова предположила, что ЕС в 20-м пакете санкций запретит транзит птицам

Официальный представитель МИД РФ иронично отметила, что в России не знают, как жить без европейского мха и лишайников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала запрет Евросоюза поставлять в Россию мох и лишайник, предположив, что следом запретят транзит птицам и пересечение границы грунтовым водам.

"Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами", - сказала дипломат ТАСС.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него вошел запрет европейским странам закупать российский СПГ, санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза, новые рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах и ряд других ограничений.