Набиуллина оставила без комментария задержание главы АСВ

Андрей Мельников обвиняется в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не готова сейчас комментировать тему задержания генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрея Мельникова.

"Нет, я не готова сейчас комментировать", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, отвечая на просьбу прокомментировать арест главы АСВ.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС заявляли, что Мельников задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. На него дала показания фигурантка уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха - замгендиректора АСВ Ольга Долголева.

Мельников обвиняется в особо крупном мошенничестве на 4 млрд рублей и заключен под стражу Лефортовским судом Москвы на два месяца, сообщал ТАСС адвокат обвиняемого Никита Филиппов.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела завладели денежными средствами в размере 4 млрд рублей, полученными от использования имущества ООО "ВДТ строй", владеющее новосибирским аквапарком "Аквамир", признанного банкротом, в отношении которого было открыто конкурсное производство. АСВ приняло на себя права залогового кредитора. Денежные средства от использования имущества предназначались для погашения задолженности, но были распределены между участниками преступной группы.

Экс-замглавы АСВ Александр Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств, полученных от эксплуатации аквапарка.