Kyodo: Toyota планирует поставлять свои автомобили из США в Японию

По информации агентства, план могут озвучить во время визита президента США Дональда Трампа в Японию

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Японский концерн Toyota Motor изучает возможность импорта своих автомобилей, собранных на территории США. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, эти планы могут быть доведены до сведения американской стороны в ходе визита президента США Дональда Трампа в Японию, который пройдет 27-29 октября. Как поясняет агентство, цель - попытка устранить дисбаланс в торговле двух стран, недовольство которым неоднократно высказывал Трамп. Япония ежегодно экспортирует порядка 500 тыс. автомобилей на американский рынок. Однако производимые в США модели Toyota не поставляются в страну.